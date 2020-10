ASSE - Le bilan du mercato estival (vidéo)

LE CONTEXTE

Arrivé sur le banc de touche des Verts en octobre dernier, Claude Puel (59 ans) a vécu son premier mercato estival dans le Forez, qui n'a pas été de tout repos. Affublé d'une double casquette (entraîneur et manager général), le Castrais avait un objectif simple lors de cette fenêtre de mutation(s) : dégraisser et réduire la masse salariale du club, qui avait considérablement gonflé sous l'impulsion de Jean-Louis Gasset, l'un de ses prédécesseurs. Crise sanitaire oblige, Claude Puel n'avait véritablement qu'un leitmotiv en tête : redonner un peu d'air aux finances ligériennes, jusque-là bien exsangues. Ce qui n'a pas empêché le nouvel homme fort de l'ASSE de tenter quelques paris.

LES ARRIVÉES / DÉPARTS

Six joueurs sont arrivés cet été dans le Forez.

Quatre transferts :

- Timothée Kolodziejczak (29 ans, défenseur central, Tigres UANL, transfert définitif 4,8 M€)

- Jean-Philippe Krasso (23 ans, attaquant, Epinal, libre)

- Setigui Karamoko (21 ans, défenseur central, Béziers, libre)

- Adil Aouchiche (18 ans, milieu de terrain offensif, PSG, libre mais prime à la signature de 4 M€)

Deux prêts :

- Yvan Neyou (23 ans, milieu de terrain, Sporting Braga, prêt avec oa de 400 000 €)

- Panagiotis Retsos (22 ans, défenseur, Bayer Leverkusen, prêt avec oa de 6,5 M€)

Vingt-deux joueurs ont quitté l'ASSE cet été.

Sept transferts :

- Franck Honorat (24 ans, ailier, Stade Brestois, 5 M€ + 20 % à la revente)

- Vagner Dias (24 ans, ailier, FC Metz, 3 M€)

- Makhtar Gueye (22 ans, attaquant, KV Ostende, 1 M€)

- Loïs Diony (27 ans, attaquant, SCO Angers, transfert libre)

- Yann M'Vila (30 ans, milieu de terrain, Olympiakos Le Pirée, transfert libre)

- Alexis Guendouz (24 ans, gardien de but, USM Alger, 100 000 €)

- Wesley Fofana (19 ans, défenseur central, Leicester City, 35 M€ + 5 M€ de bonus + 20% sur une potentielle plus-value)

Cinq prêts :

- Lamine Ghezali (21 ans, ailier, SC Lyon, prêt sans oa)

- Mickaël Nadé (21 ans, défenseur central, Quevilly Rouen, prêt sans oa)

- Alexandros Katranis (22 ans, latéral gauche, Hatayspor, prêt sans oa)

- Assane Dioussé (23 ans, milieu de terrain, Ankaragucu, prêt sans oa)

- Sergi Palencia (24 ans, latéral droit, Leganés, prêt sans oa)

Trois retours de prêt :

- William Saliba (19 ans, défenseur central, Arsenal)

- Jean-Eudes Aholou (26 ans, milieu de terrain, AS Monaco)

- Luis Sanchez (20 ans, milieu de terrain, America de Cali)

Sept fins de contrat :

- Théo Vermot (23 ans, gardien de but)

- Loïc Perrin (35 ans, défenseur, retraite)

- Alexandre Valbon (20 ans, milieu de terrain)

- Léo Lacroix (28 ans, défenseur central)

- Yohan Cabaye (34 ans, milieu de terrain)

- Oussama Tannane (26 ans, ailier)

- Kleyveens Hérelle (25 ans, attaquant)

L'ASSE a également offert quatre premiers contrats pro :

- Etienne Green (20 ans, gardien de but, 2021)

- Lucas Gourna-Douath (17 ans, milieu de terrain, 2023)

- Mathys Saban (18 ans, milieu de terrain, 2023)

- Saïdou Sow (18 ans, défenseur, 2023)

Au total, 44 contrats pro (dont 2 joueurs prêtés à l'ASSE et 5 joueurs prêtés par l'ASSE), 19 joueurs sur les 44 sont formés au club.

LA COMPO PROBABLE

Moulin - Debuchy (Cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Maçon (ou Retsos) - Camara, Neyou - Aouchiche, Hamouma (ou Nordin), Bouanga - Abi (ou Hamouma).

LE BON COUP/ LA BONNE PIOCHE

Yvan Neyou. Débarqué en tout début de mercato en provenance du Sporting Braga, le milieu de terrain de 24 ans n'a eu besoin que d'un tout petit mois pour dissiper les doutes liés à son arrivée surprise et mettre tout le monde d'accord sur son niveau. En l'espace de sept rencontres (la finale de la Coupe de France face au PSG et les six premières journées de Ligue 1), le milieu de terrain a montré de très belles choses, devenant rapidement indispensable à la bonne marche du club forézien. Ses prestations ne sont clairement pas passées inaperçues puisque le Cameroun a tenté de le sélectionner, mais le joueur a pour le moment décliné l'invitation. Avec une option d'achat fixée à 400 000 €, l'ASSE ne devrait pas trop tergiverser pour la lever.

LE BILAN

Le bilan de ce mercato estival est contrasté pour les Verts. L'objectif principal de Claude Puel est certes rempli : les Stéphanois ont baissé de près de 17 % la masse salariale du club, qui atteignait 37,5 M€ la saison précédente. Avec 6,3 M€ en moins pour cet exercice 2020-2021, les Verts seront désormais légèrement au-dessus des 30 M€ (31,2 M€). Mais certains joueurs indésirables (Stéphane Ruffier, Miguel Trauco, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri), à gros salaires, sont encore là. Autres objectifs non remplis : l'ASSE n'est pas arrivée à se renforcer aux postes de latéral gauche (Gabriel Siva est souvent blessé, Miguel Trauco n'entre pas dans les plans de Claude Puel) et d'avant-centre (les seuls Charles Abi et Jean-Philippe Krasso sont de vrais numéros 9).