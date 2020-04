ASSE - Le centre d'entraînement va prendre le nom de Robert Herbin

Le centre d'entraînement de l'AS St-Etienne, à l'Etrat, va prendre le nom de Robert Herbin, décédé lundi soir à l'âge de 81 ans. Le président de l'ASSE Roland Romeyer l'a lui-même annoncé, selon nos confrères du Progrès.

Un bel hommage pour un homme qui a marqué l'histoire du club stéphanois. Herbin avait brillamment coaché les Verts entre 1972 et 1983, puis entre 1987 et 1990, avec à la clef quatre titres de champion de France et une finale de coupe d'Europe en 1976.