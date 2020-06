ASSE - Le club annonce le départ de Fabrice Grange !

Ça bouge à Saint-Etienne ! Via un communiqué officiel, publié ce jeudi après-midi sur son site internet, le club ligérien a annoncé le départ "d'un commun accord" de Fabrice Grange (48 ans), son désormais ex-entraîneur des gardiens. Arrivé en septembre 2012 dans le Forez pour succéder à Albert Rust, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon, courtisé ces dernières semaines par l'Olympique Lyonnais, a été déterminant dans les très bonnes saisons réalisées sous la tunique ligérienne par Stéphane Ruffier, dont il est très, très proche. Suite à cette annonce, le gardien de but des Verts, relégué à un rôle de doublure, se retrouve désormais de plus en plus isolé à l'ASSE.

LE COMMUNIQUÉ DE L'ASSE

"Ce jeudi, Fabrice Grange et l’AS Saint-Étienne ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration.

Le club remercie Fabrice Grange pour tout le travail qu’il a accompli avec professionnalisme et détermination depuis 2012. Il a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but.

Fabrice Grange a ainsi contribué à la progression du club, qui s’est régulièrement classé dans le top 5 de Ligue 1 Conforama depuis 2013, l’année de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Il a également participé à cinq campagnes européennes avec l’ASSE.

Le club lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets."