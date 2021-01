ASSE - Le derby, la colère des supporters, les tensions dans le groupe... Puel répond !

Humiliée dans le derby rhônalpin face à l'Olympique Lyonnais dimanche dernier (0-5), l'AS Saint-Etienne est dans le dur. À deux jours d'un déplacement capital sur la pelouse de l'OGC Nice (J22 Ligue 1), Claude Puel a tenu son traditionnel point presse en ce vendredi après-midi. L'occasion pour l'entraîneur ligérien de revenir sur la gifle reçue contre le voisin et rival historique. S'il comprend la colère du Peuple Vert, le technicien forézien refuse d'abdiquer et assure que le salut de l'ASSE, qui pointe à une inquiétante seizième place du classement (19 points), passera par "la force du groupe", groupe qui selon ses dires est pleinement "conscient de la situation" et "uni pour batailler".

"Je comprends la colère de nos supporters. Le foot, c'est leur vie. Ils vivent pour le maillot vert. Se montrer aussi passif dans un Derby donne l'impression qu'on ne se bat pas, mais ce n'est pas le cas. C'est à nous d'effacer cette impression", a indiqué le Castrais devant les journalistes. "Le groupe est conscient de la situation. Jeunes et moins jeunes, tout le monde est uni pour batailler. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain de manière cohérente. Je ne compte pas sur un seul joueur ou un sauveur. Ce qui nous sortira de cette situation, c'est la force du groupe", a conclu le tacticien stéphanois, qui attend une réaction dès dimanche après-midi (13 heures, Allianz Riviera) sur la Côte d'Azur.