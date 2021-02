ASSE - Le directeur sportif rassurant sur la situation économique du club

Avec l'imbroglio autour des droits TV et la crise sanitaire actuelle, les clubs de Ligue 1 souffrent sur le plan économique. Et ce même avec le retour du championnat sur Canal +, car les clubs devront se partager 478M€, alors que le double leur avait été promis il y a quelques mois par Mediapro.

Questionné à ce sujet dans Le Progrès, le directeur sportif de l'ASSE Jean-François Soucasses préfère opter pour la prudence. "Plus vous avez des sponsors fidèles avec des stades plutôt bien remplis comme l’ASSE plus vous êtes impacté. (…) Avec la vente de Wesley Fofana et le projet initié par Claude Puel, l’ASSE a amorcé un cercle vertueux plus vite que les autres" a-t-il expliqué avant de donner un ordre d’idée sur les pertes du club sur la saison (une somme d’environ 50 millions de déficits à la fin de l’année était envisagée). "Les ordres de grandeur sont un peu inférieurs. (…) La réalité est que le club a mis des actions en œuvre avant mon arrivée et anticipé cette situation économique inédite", a-t-il conclu.