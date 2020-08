ASSE - Le discours de Claude Puel a fait toute la différence pour Yvan Neyou

Dans un entretien accordé au quotidien régional Le Progrès, Yvan Neyou (23 ans) a abordé de nombreux sujets. Le nouveau milieu de terrain des Verts, prêté par le Sporting Braga, gratuitement, avec une option d'achat inférieure à 400 000 euros, a notamment dévoilé comment Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, l'a convaincu de rallier le Forez.

"Durant le confinement, le coach m’a appelé. Il m’a dit qu’il avait un certain intérêt pour mon profil et qu’il voulait me faire progresser. Son discours m’a plu. Il ne m’a parlé que d’évolution, de progression afin de devenir un meilleur joueur, plus intelligent et au point tactiquement. On n’a pas forcément parlé de temps de jeu ou de ce qu’il comptait faire avec moi. Il a fait sortir beaucoup de joueurs. Forcément, je n’ai pas hésité à rejoindre l’ASSE", a révélé le joueur camerounais.