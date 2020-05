ASSE - Le discours très pessimiste de Caïazzo pour une reprise en 2020

Président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne et du syndicat Première Ligue, Bernard Caïazzo n'a pas forcément rassuré sur le retour du football français dans quelques mois. En effet, le dirigeant n'a pas caché son pessimisme quant à une reprise en 2020 puisqu'il avoue "ne pas savoir si on va rejouer (au football) en 2020" et ne pas "vouloir faire de pari là-dessus".

"Cela ne sert à rien de fixer des échéances. Même le meilleur scientifique du monde ne peut pas l'assurer", explique-t-il au Progrès. "Des gens se sont exprimés. Personne n'a envie de jouer (à huis clos). Imaginons la finale de la coupe de la Ligue en 2013 (gagnée par Saint-Etienne) sans spectateur, ça fait froid dans le dos. Un spectacle de sport sans public, c'est quelque chose de dévastateur. Le sport, c'est de l'émotion. Où sont les émotions, le plaisir s'il n'y a pas de communion avec le public".