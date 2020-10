ASSE - Le groupe amoindri de l'ASSE pour accueillir l'OGC Nice

Comme évoqué plus tôt dans la journée, les Stéphanois de Claude Puel sont amoindris pour la réception de l'OGC Nice. L'entraîneur des Verts devra faire sans plusieurs de ses cadres, notamment Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri (suspendus), ainsi qu'Yvan Maçon (blessé), Mathieu Debuchy et Gabriel Silva (reprise). Les Stéphanois sont 9es au classement (10 points, à égalité de points avec les Niçois (10 points).

Ligue 1 - 7e Journée

LE GROUPE DE L'ASSE

Stefan BAJIC, Jessy MOULIN, Étienne GREEN - Harold MOUKOUDI, Panagiotis RETSOS, Miguel TRAUCO, Aïmen MOUEFFEK, Alpha SISSOKO, Saïdou SOW, Marvin TSHIBUABUA, Rayan SOUICI - Mahdi CAMARA, .Bilal BENKHEDIM, Adil AOUCHICHE, Zaydou YOUSSOUF, Lucas GOURNA - Jean-Philippe KRASSO, Denis BOUANGA, Romain HAMOUMA, Kévin MONNET-PAQUET, Maxence RIVERA, Tyrone TORMIN.