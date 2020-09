ASSE - Le groupe des Verts pour la réception de Strasbourg

Ce soir à 21h, l'ASSE accueille Strasbourg à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Pour cette confrontation, Claude Puel devra composer sans Gabriel Silva, blessé, et sans M'Vila et Dioussé, dont les avenirs sont plus qu'incertains à Saint-Etienne. Le technicien stéphanois a décidé, comme le 30 août dernier face à Lorient, d'écarter Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri du groupe.

Ligue 1 - 3e Journée

LE GROUPE DE L'ASSE

Bajic, Moulin, Green - Debuchy, Maçon, Sissoko, Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak, Sow - Moueffek, Neyou, Camara, Gourna, Youssouf, Aouchiche - Rivera, Hamouma, Nordin, Bouanga, Monnet-Paquet, Krasso, Abi.