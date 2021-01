ASSE - Le groupe des Verts pour le derby face à l'OL

Pour l'acte II du derby de Rhône-Alpes face à l'Olympique Lyonnais, programmé ce dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard) en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Comme déjà relaté en milieu d'après-midi dans notre média, le technicien ligérien doit composer avec de multiples absences.

Stefan Bajic, Etienne Green, Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Rayan Souici, Gabriel Silva et Kévin Monnet-Paquet sont touchés par le coronavirus. Yvann Maçon, Panagiotis Retsos et Wahbi Khazri sont blessés. Incertains, Lucas Gourna-Douath et Aïmen Moueffek sont bien là. Yvan Neyou fait, lui, son retour de blessure, tandis que le jeune portier, Boubacar Fall, fête sa première apparition.

Ligue 1 - 21e Journée

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

30. Jessy MOULIN ; 50. Boubacar FALL - 5. Timothée KOLODZIEJCZAK ; 13. Miguel TRAUCO ; Saïdou SOW ; Alpha SISSOKO ; Marvin TSHIBUABUA - 7. Ryad BOUDEBOUZ ; 8. Mahdi CAMARA ; 17. Adil AOUCHICHE ; 19. Yvan NEYOU ; 28. Zaydou YOUSSOUF ; Lucas GOURNA ; Aïmen MOUEFFEK ; Baptiste GABARD - 9. Charles ABI ; 14. Jean-Philippe KRASSO ; 18. Arnaud NORDIN ; 20. Denis BOUANGA ; 21. Romain HAMOUMA ; Maxence RIVERA.