ASSE - Le groupe stéphanois avec Bouanga pour affronter Lyon

L'AS Saint-Etienne se déplace à Lyon dimanche soir (21 heures) dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Pour tenter de remporter ce derby et mettre fin à la longue série sans victoire des Verts en championnat, Claude Puel a convoqué 22 joueurs. Mathieu Debuchy, Panayiótis Rétsos et Arnaud Nordin ne sont pas disponibles à cause de pépins physiques. Miguel Trauco et Harold Moukoudi sont de retour.

Ligue 1 - 10e Journée Lyon 2 - 10 - 1 Saint-Etienne T. Kadewere 65'

T. Kadewere 74'

40' Anthony Lopes (CSC)



LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Bajic, Green, Moulin - Kolodziejczak, Moueffek, Moukoudi, Silva, Souici, Sow, Trauco - Aouchiche, Benkhedim, Camara, Gourna, Neyou, Youssouf - Abi, Bouanga, Hamouma, Khazri, Krasso, Rivera.