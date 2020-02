ASSE - Le groupe stéphanois pour le derby

Les Verts de Saint-Etienne se déplacent dimanche soir chez leur voisin et rival lyonnais pour le derby (21h), en clôture de la 27ème journée de Ligue 1. Comme annoncé plus tôt, huit joueurs manquent à l'appel. Loïc Perrin, Zaydou Youssouf, Kévin Monnet-Paquet, Romain Hamouma, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri sont blessés, Mahdi Camara est suspendu tandis que Stéphane Ruffier est toujours écarté. Wesley Fofana, lui, est de retour.

Ligue 1 - 27e Journée

LE GROUPE STEPHANOIS

Vermot, Moulin, Bajic - Saliba, Kolodziejczak, Silva, Trauco, Debuchy, Maçon, Fofana, Tshibuabua - M'Vila, Boudebouz, Dioussé, Cabaye, Gourna-Douath - Diony, Honorat, Bouanga, Abi, Rivera