ASSE - Le nouveau système de primes pour les anciens

Comme chaque année, nos confrères de L'Equipe dressent un aperçu financier des différents clubs de Ligue 1 en expliquant notamment leur divers systèmes de salaire. Ils dévoilent ainsi ce jeudi le procédé mis en place à Saint-Etienne, avec l'apparition d'une prime de titularisation pour les plus anciens du club. Cette prime qui concerne Romain Hamouma, Loïc Perrin et Stéphane Ruffier est chiffrée à près de 4000 euros par titularisation, mais plafonnée à 120 000 € par joueur et par an, soit l'équivalent de 30 rencontres sur 38 possibles.

Hormis ces trois joueurs, d'autres cadres du vestiaire bénéficient de primes de rendement du même styles. Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye, qui ont tous deux un contrat stipulant un revenu de 125 000 euros brut mensuel, ont ainsi le droit après vingt titularisations, à un versement supplémentaire d'environ 20 000 euros par match débuté.