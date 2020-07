ASSE - Le plan ambitieux des Verts sur le mercato

Déterminé à changer de "modèle sportif", Roland Romeyer détaille son plan dans les colonnes de L'Equipe. Désireux de réduire drastiquement la masse salariale, il souhaite absolument garder les deux plus fortes valeurs marchandes de l'effectif, Denis Bouanga et Wesley Fofana.

Il n'y a qu'à voir la réaction des supporters parisiens et stéphanois, à l'annonce de la signature d'Adil Aouchiche, pour comprendre que l'ASSE a réalisé un joli coup. En fin de contrat aspirant dans la capitale, le jeune milieu offensif (18 ans) a choisi le challenge proposé par les Verts, qui, au-delà d'un projet sportif solide, ont réalisé un effort financier important pour résister à la concurrence de formations plus fortunées. Investir sur des jeunes à fort potentiel, c'est la nouvelle stratégie du club présidé par Roland Romeyer. "Notre volonté est de nous appuyer davantage sur des jeunes à fort potentiel, encadrés par des joueurs d'expérience", confirme le dirigeant stéphanois dans une interview à L'Equipe.

Ce modèle, qui correspond parfaitement aux compétences de Claude Puel, nécessite évidemment une formation performante. L'ASSE a justement été placée au 4e rang des meilleurs clubs formateurs de l'Hexagone, dans un classement publié hier par la FFF. Mais l'idée ne s'arrête pas à une simple promotion des jeunes talents foréziens. Désormais, il s'agit aussi de les garder. "Le regret que nous avons, particulièrement avec Claude, c'est d'avoir vendu un jeune à fort potentiel, l'été dernier : Saliba (à Arsenal pour 30 M€). Donc, plus question de vendre nos meilleurs jeunes", annonce Romeyer. Cela vaut pour Wesley Fofana (19 ans), formé sur les pelouses de l'Etrat, mais aussi pour Denis Bouanga (25 ans), recruté l'été dernier à Nîmes, qui représente lui aussi une forte valeur marchande. "Leur vente n'est pas du tout envisageable", prévient le président du directoire.

Garder les jeunes et se séparer des gros salaires

Ambitieux, Romeyer l'est aussi au moment d'évoquer les possibles départs. Il souhaite affiner l'effectif et surtout réduire la masse salariale. "Nous avons pour objectif de diminuer notre budget de 10 à 15 M€, tout en essayant d'être le plus compétitifs possible", résume-t-il. "Claude Puel souhaite avoir un effectif moins étoffé. L'objectif est donc de diminuer le nombre de joueurs sous contrat afin de réduire notre masse salariale de 20%." Ce ne sera pas une mince affaire... Pour l'heure, seul Yohan Cabaye (34 ans) est parti à l'issue de son contrat. Si une prolongation est à l'étude pour Loïc Perrin (34 ans), Stéphane Ruffier (33 ans) pourrait lui être licencié pour faute grave, à l'issue d'un entretien ce mercredi. Pour les autres gros salaires (M'Vila, Diony...), il faudra attendre les offres...