ASSE - Le point sur l'effectif des Verts avant le derby face à l'OL

Face à l'Olympique Lyonnais, demain soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard) en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne sera encore particulièrement amoindrie. Entre le coronavirus et les blessures, l'effectif ligérien est décimé. Stefan Bajic (gardien de but), Etienne Green (gardien de but), Mathieu Debuchy (latéral droit), Harold Moukoudi (défenseur central), Rayan Souici (défenseur central), Gabriel Silva (latéral gauche) et Kévin Monnet-Paquet (ailier) sont touchés par le virus.

Yvann Maçon (latéral), Panagiotis Retsos (défenseur central) et Wahbi Khazri (attaquant) sont blessés. Aïmen Moueffek et Lucas Gourna-Douath, touchés sur la pelouse de Strasbourg, sont eux incertains pour l'acte II du derby rhônalpin. Même son de cloche pour Zaydou Youssouf, Romain Hamouma, Denis Bouanga et Charles Abi et Zaydou Youssouf, qui ont à peine repris l'entraînement ou sont sur le point de le reprendre.