ASSE - Le sale dimanche de Jean-Eudes Aholou...

C'est ce qu'on peut aisément appeler un sale dimanche... Titulaire face aux Girondins de Bordeaux (1-1, résumé et notes) à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1, le milieu de terrain relayeur (25 ans) s'est donné une entorse externe du genou sur un choc et a été contraint de céder sa place peu après l'heure de jeu (62ème). Comme si cela ne suffisait pas, le joueur prêté par l'AS Monaco (11 matches joués cette saison en championnat, 1 passe décisive) a été cambriolé pendant le match, rapporte Le Progrès. Des vêtements et des chaussures de marques ont notamment été dérobés. La police a ouvert une enquête.