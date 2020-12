ASSE - Les dernières annonces de Claude Puel sur le mercato à venir

Accrochée sur le Rocher mercredi soir, par l'AS Monaco (2-2, résumé et notes), l'AS Saint-Etienne va terminer l'année 2020 à la 14ème place de Ligue 1. Pour beaucoup d'observateurs, et de supporters, le club ligérien (18 points, 4 victoires, 6 nuls, 7 défaites) aurait une très, très bonne idée de recruter lors du mercato hivernal à venir. Après le match nul face à la formation de la Principauté, Claude Puel (59 ans), l'entraîneur des Verts, a évoqué ce sujet. Dans une situation financière encore très compliquée, le club forézien ne devrait pas se montrer très actif au cours du marché d'hiver selon les dires du Castrais.

"On est à la fin des matchs de 2020. Sincèrement, comme tous les clubs, l'ASSE est en situation compliquée, on verra ce qu'on peut faire et ce qui se présentera. Bien sûr qu'on aimerait essayer d'apporter un plus à cette équipe, encore une fois je me répète mais depuis que je suis au club, je n'ai jamais pu encore recruter... Parce que je ne considère pas que Maçon en National et Neyou à la réserve de Braga soient des recrutements conséquents pour l'ASSE", a rappelé Claude Puel en conférence de presse, et d'ajouter : "Donc il se trouve que je n'ai jamais pu être actif et je ne sais pas si on pourra l'être lors de ce mercato. C'est pour ça que j'ai tenu toujours à ce qu'on se concentre sur les forces vives du groupe et progresser, essayer toujours de bonifier son travail et on verra si le père Noël est sympa avec nous".