ASSE - Les dernières échéances de 2020 ? Pas un tournant pour Claude Puel

Après une série de sept défaites de rang, l'AS Saint-Etienne va un tout petit mieux. Depuis trois matches, les Verts ne perdent plus. Mais ils ne gagnent toujours pas et stagnent dans le bas du tableau, à une inquiétante quinzième place du classement (13 points). En conférence de presse ce mardi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur et manager du club ligérien, est revenu sur les dernières sorties de son équipe, invaincue depuis trois journées mais toujours en quête d'un succès.

"Il ne manquait pas grand chose lors des deux derniers matchs, je considère que l'on a fait trois matches qui étaient intéressants dans l'esprit. Nous étions en dette de résultats et de confiance. On a fait des bonnes choses au niveau du jeu en se procurant des situations. On domine et lorsqu'on a la maîtrise, on a des occasions. Il faut maintenant concrétiser pour gagner les matches. On a mis le bleu de chauffe, on bataille pour chaque point en espérant décrocher la victoire", a indiqué Claude Puel.

Ce dernier s'est ensuite exprimé sur les dernières échéances de l'année civile 2020. Un moment certes charnière mais le technicien refuse de parler de tournant de la saison : "Je n'ai pas la sensation que nous sommes à un tournant, le championnat ne s'arrête pas à la trêve. On bataille, on s'accroche et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match, dans la préparation, dans l'attitude, dans le contenu. On doit se lâcher et retrouver de la confiance pour valider les choses et avoir plus de points. Je suis dans une optique d'accompagner ce groupe-là, qu'il s'accroche. Pour mieux s'exprimer, il doit se relâcher et gagner en confiance pour aller chercher cette réussite", a-t-il conclu.