ASSE - Les fans pourront se recueillir devant le cercueil de Robert Herbin

Depuis lundi soir, tous les supporters de Saint-Etienne éprouvent de la tristesse suite au décès de Robert Herbin, le légendaire entraîneur des Verts, à l'âge de 81 ans. Mais selon Le Progrès, les fans pourront se recueillir devant le cercueil du Sphinx "et déposer un mot sur un registre, ce jeudi de 14 heures à 18 heures puis vendredi, samedi et dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures" malgré le confinement. Toutefois, les obsèques se dérouleront "dans la plus stricte intimité".