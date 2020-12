ASSE - Les Stéphanois sont toujours "convalescents" selon Claude Puel

L'AS Saint-Etienne reçoit le SCO d'Angers ce vendredi à 21 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Les Stéphanois restent sur deux matchs nuls mais surtout ont mis fait fin à leur série de sept défaites consécutives. Présent en conférence de presse ce mercredi, Claude Puel est revenu sur la situation de son groupe.

"On va dire qu’on est convalescents. Il faut confirmer nos bonnes aptitudes sur la mentalité et le caractère affichés. On s’est senti plus solides sur nos bases avec la mise en place d’un bloc, des lignes plus serrées. Ce sont des fondamentaux. On a encore du déchet devant et plein de petites choses à corriger. Il y a aussi une bonne part de confiance : quand on retrouvera le chemin du but et qu’on prendra des points, on va automatiquement se lâcher. (...) C’est l’affaire de tous. Quand on arrive à marquer, ce ne sont pas simplement les attaquants qui sont récompensés, c’est toute l’équipe. Tout le monde participe. C’est un ensemble qui doit bien défendre et attaquer. À partir de bonnes bases, on est plus difficile à jouer, on s’expose moins. Mais ça n’empêche pas qu’on montre des bonnes choses dans nos offensives. Maintenant, il faut plus se lâcher et mieux ressentir les déplacements, sur les centres notamment. À l’entraînement, il y a toujours des choses intéressantes. On essaye de progresser en travaillant divers exercices. Après, il faut l’appliquer sur les matches. Quand une équipe a des résultats pas conforme, ça touche tout le monde" a déclaré le technicien de l'ASSE.