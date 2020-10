ASSE - Les Vert ont arrêté leur mercato à cause de Mediapro

Les clubs français semblent à l'aube d'une crise économique sans précédent. Après l'arrêt de la saison dernière et la perte d'une partie des revenus des droits tv et l'absence de recettes de la billetterie à cause des huis clos, certains clubs sont pris à la gorge financièrement. Depuis que Mediapro a annoncé ne pas vouloir payer ses traites du mois d'octobre et vouloir renégocier son contrat avec la Ligue, certains dirigeants ont peur pour l'avenir du championnat. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on a pris une décision radicale pendant le mercato pour protéger les finances du club.

En effet, selon Le Parisien les dirigeants des Verts auraient pris la décision d'arrêté leur mercato à cause de Mediapro. Bernard Caïazzo, proche de Vincent Labrune, a eu vent en septembre des problèmes financiers du groupe espagnol et a donc pris la décision de ne recruter plus personne, malgré la vente exceptionnelle de Wesley Fofana pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros, bonus compris.