ASSE - Les Verts en quête d'un nouvel équipementier ?

En juin dernier, l'ASSE et Le Coq Sportif avaient annoncé la prolongation de leur collaboration. Si la durée exacte de ladite prolongation n'avait pas été communiquée, le partenariat entre le club ligérien et la firme française pourrait bien s'arrêter de manière prématurée. Selon notre confrère Romain Molina, il y aurait des "soucis financiers" entre l'ASSE et Le Coq Sportif. Toujours selon le journaliste, le club forézien aurait déjà sondé d’autres équipementiers car "le contrat et les versements risquent de ne pas être homologués du tout en l’état". Affaire à suivre.

