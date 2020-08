ASSE - Loïc Perrin a reçu un message de... Juninho !

Retraité des terrains depuis peu, Loïc Perrin (35 ans), l'ancien défenseur central et emblématique capitaine des Verts, a reçu un nombre incalculable de messages suite à l'annonce de sa retraite. Plus étonnant, l'ex-numéro 24 de l'AS Saint-Etienne, dont la riche carrière a pris fin sur une expulsion pour un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, a révélé avoir reçu un petit mot de... Juninho, l'actuel directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. "J'ai eu un message de Juninho. C'était surprenant oui et non, car il y a la rivalité (Ndlr, entre l'ASSE et l'OL). Il a su faire la part des choses. Il a mis un message très sympathique", a confié sur RMC Sport le natif de la cité ligérienne.