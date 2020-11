ASSE - Loïc Perrin lève le voile sur l'entraîneur le plus marquant de sa carrière

Entraîneur des Verts entre 2009 et 2017 et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013, Christophe Galtier (54 ans) a évidemment marqué l'AS Saint-Etienne. Loïc Perrin (35 ans), l'ancien défenseur central et emblématique capitaine du club ligérien, garde un souvenir ému de l'actuel tacticien du Lille OSC. Pour l'ex-numéro 24 des Verts, Christophe Galtier est l'entraîneur le plus marquant de sa longue carrière dans le Forez (2003-2020).

"L'entraîneur qui m'a le plus marqué ? S’il ne faut en citer qu’un, Christophe Galtier", a déclaré l'ancien capitaine de l'ASSE dans Le Progrès. "On a passé huit ans ensemble, c’est énorme et je trouve que c’est passé super vite. Quand il est arrivé, on était un peu dans la me***. Il n’avait aucune expérience, il a fait ses preuves. J’ai aimé comment il a repris l’équipe, sa relation avec les joueurs, sa façon aussi de recruter. Il avait tout compris au club. Il correspondait à ses valeurs. Avec Lille, il a plus que confirmé. Là où il a réussi à les emmener, c’est incroyable. À une autre échelle, avec d’autres moyens, il a fait pareil à Saint-Étienne", a ajouté Loïc Perrin. Nul doute que le principal intéressé appréciera.