ASSE - Loïc Perrin revient sur son tacle dangereux sur Kylian Mbappé

Le 24 juillet dernier, malgré une prestation d'ensemble de qualité, l'AS Saint-Etienne avait chuté face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (1-0). Une rencontre, la dernière de la carrière de Loïc Perrin, marquée par l'exclusion de l'emblématique capitaine des Verts, auteur d'un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé, sorti blessé du Stade de France. Dès la fin de la partie, le numéro 24 des Verts avait été insulté voire même menacé sur les réseaux sociaux.

Dans une longue interview accordé au Progrès, le désormais consultant de la chaîne Téléfoot est revenu sur cet événement : "Je n’ai pas regardé les commentaires sur les réseaux car je savais que j’allais me faire assassiner. Mais bien sûr, on m’en a parlé. J’étais parti en vacances en famille, c’était le bon moment. Et puis ça s’est calmé quand Mbappé a repris et que son père m’a envoyé un message. J’ai fait un tacle, comme si ça n’arrivait qu’à moi…", a indiqué l'ancien joueur ligérien.