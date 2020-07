ASSE - Loïc Perrin s'apprête à 'passer à autre chose'

Sauf revirement de situation, Loïc Perrin (34 ans) devrait vivre son dernier match de sa carrière ce vendredi face à Paris en finale de Coupe de France. Le capitaine de l'ASSE, formé au club, s'est longuement confié auprès de nos confrères de L'Equipe pour une interview qui ressemble à des adieux...

"Ce qui va me manquer ? Le vestiaire et sa vie. Cela fait près de trente ans que je vis dedans. La gagne, aussi. J'ai ça dans le sang. Ce sera spécial de voir un match en tribunes, dans une ambiance de folie à Geoffroy-Guichard, en me disant que je ne pourrai plus être sur le terrain. Il me faudra faire le deuil et donc, m'occuper autrement, pour passer à autre chose. Parce que l'adrénaline du match et de la compétition, je ne la retrouverai pas" a-t-il déclaré avant d'évoquer sa clause de reconversion. "Je n'avais pas envie d'arrêter sans savoir quoi faire. Et je n'ai toujours pas cette envie. Là, ça se rapproche. Donc, ça se précise."