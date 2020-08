ASSE - M'Vila, Khazri, Boudebouz... Puel part en stage sans plusieurs cadres

La fameuse "liste noire" de Claude Puel existe bel et bien. L'entraîneur stéphanois, en tout cas, a décidé de se passer des joueurs concernés pour le stage des Verts à Dinard, où ils affronteront Rennes (mercredi) et Angers (samedi), à savoir Stéphane Ruffier, Yann M'Vila, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Loïs Diony, Sergi Palencia et Miguel Trauco. Tous sont absents du groupe communiqué ce mardi soir par l'ASSE.

Il y a quelques jours, le journal L'Equipe avait annoncé le souhait de Puel de se débarrasser de ces sept joueurs, pour la plupart dotés des plus gros salaires de l'effectif, cet été.