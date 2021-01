ASSE - Mahdi Camara et l'importance du derby face à l'OL

Dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, les Verts de l'AS Saint-Etienne retrouveront l'Olympique Lyonnais pour l'acte II du derby rhônalpin. Mahdi Camara, le jeune (22 ans) milieu de terrain défensif ligérien, a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match hier après-midi. L'occasion pour le numéro 8 des Verts (19 matches joués en championnat cette saison, 2 buts) d'évoquer l'importance de cette rencontre à la saveur si particulière.

"On est des enfants du club. On sait l'importance du derby pour le club et pour les supporters. Au centre, je me souviens d'avoir fait des derbies devant des milliers de supporters. Tout le monde mesure l'importance de ce match, on a à cœur de faire un bon match. Nos supporters ne peuvent pas venir au match, on veut leur faire plaisir !", a confié le natif de Martigues, et d'ajouter : "On veut rester devant au nombre de victoires dans le derby, c'est une envie de plus pour aller gagner ce match. L'OL, c'est une très bonne équipe, mais il ne faut pas avoir peur d'eux, on va prendre ce match pour aller faire un bon résultat".