ASSE - Mathieu Debuchy est abattu

St-Etienne, qui restait sur trois victoires d'affilée toutes compétitions confondues, est retombé dans ses travers hier soir à Metz, en concédant une défaite (3-1) qui l'a attiré encore un peu plus vers le fond du classement (15e à douze points du podium). Une énorme déception pour Mathieu Debuchy, qui avait du mal à cacher son ressenti à chaud, au coup de sifflet final.

"Il a manqué beaucoup de choses. Ce soir c'est une grosse déception", a lâché le défenseur des Verts au micro de BeIN Sports. "Pourtant, on avait bien entamé ce match, on faisait bien circuler le ballon, mais après on n'a pas été assez dangereux, pas assez tranchants dans les trente derniers mètres. Au final, on n'a pas eu de grosse occasion. Et après, naïvement, on prend des buts qu'on peut éviter. C'est une grosse déception ce soir, on voulait obtenir un deuxième succès de suite en championnat (après celui contre Nîmes, ndlr), on tombe de haut. Il va falloir se mettre rapidement au travail parce qu'un gros match nous attend mercredi, un match important (contre l'OM, ndlr). Mais ce soir on tombe de haut."