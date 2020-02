ASSE - Mathieu Debuchy évoque son avenir

Âgé de 34 ans, Mathieu Debuchy a fêté, hier, ses 2 ans au sein de l'AS Saint-Etienne. Le latéral droit stéphanois, arrivé à la base pour six mois, se plait dans le Forez et affiche, toujours, des performances assez convaincantes à Geoffroy-Guichard. Alors qu'il lui reste encore un an et demi de contrat, l'ancien Dogue a évoqué brièvement sa forme et son avenir pour nos confrères de But.

"J’optimise la récupération, l’alimentation. Je fais en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour rester performant. Jouer encore longtemps ? On verra. Il me reste un an et demi de contrat. J’espère jouer le plus longtemps possible et prendre encore beaucoup de plaisir sur le terrain. L'après-foot ? On commence à y penser. Je pense que ce sera dans le foot." a-t-il déclaré.