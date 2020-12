ASSE - Miguel Trauco explique son retour au premier plan

À deux jours d'un déplacement capital dans la course au maintien sur la pelouse du Dijon FCO, prévu ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Gaston-Gérard) dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1, Miguel Trauco (28 ans) a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le défenseur latéral gauche péruvien (41 sélections), titulaire et auteur d'une grosse prestation face à Lille dimanche dernier (1-1), d'évoquer sa bonne forme du moment et son retour en grâce.

"Aujourd’hui, je connais mieux mes partenaires et l’environnement de l'ASSE. Je suis plus ouvert. Je me sens bien, j’ai retrouvé du rythme et de la confiance", a indiqué le numéro 13 des Verts. "Le rôle des joueurs d’expérience est d’aider les plus jeunes. Quand un joueur entre dans le groupe professionnel, quel que soit son âge, c’est qu’il a les qualités. Avant la trêve, on a cinq finales à jouer. Mais quand on fait le métier qu'on aime, on ne doit pas aborder ce genre de rencontres avec trop de pression", a-t-il ajouté.