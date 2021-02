ASSE - Modeste : "Je suis là pour être décisif et marquer des buts"

Arrivé dans les dernières heures du mercato d'hiver, Anthony Modeste (32 ans) a officiellement été présenté à la presse par son nouveau club de l'AS Saint-Étienne. Face aux médias, l'ancien joueur de Nice, Angers et Bordeaux est revenu sur son arrivée dans le Forez.

"L'ASSE représente beaucoup pour moi. Mon père, mon agent Etienne Mendy et mon beau-père Serge Recordier ont joué ici. C'est un signe d'en haut. Je remercie le groupe de m'avoir bien accueilli. J'ai découvert une bonne équipe, à l'aise techniquement et formée de jeunes qu'il faut accompagner. On a un coach qui les aide déjà beaucoup à progresser. Partager ce que d'autres m'ont montré est un plaisir. Je suis là pour être décisif et marquer des buts. C'est mon métier. À moi de faire le maximum sur le terrain. On a un très bon groupe. Seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin" a philosophé le buteur français.