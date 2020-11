ASSE - Moukoudi refuse d'accabler Bouanga

Dimanche soir, en clôture de la 10ème journée de Ligue 1, les Verts de Saint-Etienne ont été renversés par l'Olympique Lyonnais lors du premier derby de Rhône-Alpes de la saison (2-1, résumé et notes). Devant la caméra du site officiel du club ligérien, Harold Moukoudi (22 ans), le défenseur central de l'ASSE (5 matches joués en championnat cette saison), n'a pas souhaité accabler Denis Bouanga, son coéquipier de l'attaque, qui a raté le penalty de l'égalisation en fin de match (86ème).

"Déçu, forcément. Je pense qu'on méritait beaucoup mieux sur ce match. On a montré un beau visage en tout cas. On a montré de très belles choses malheureusement on a mal géré le temps fort lyonnais. C'est dommage mais on va essayer de garder en tête le niveau affiché lors de ce match pour bien repartir après la trêve", a indiqué le numéro 2 des Verts après cette sixième défaite de rang, et d'ajouter : "Le penalty ? Je pense que ce ne sera pas le dernier raté. On n'en veut pas à Denis (Bouanga). Ça peut arriver même si c'est dommage car ça aurait récompensé notre très bon match".