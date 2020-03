ASSE - Nordin de retour face à Bordeaux, le groupe de Saint-Etienne

Pour la réception des Girondins de Bordeaux, programmée ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a fait appel à un groupe élargi de vingt-et-un joueurs. Le technicien ligérien enregistre les retours de Sergi Palencia, Jean-Eudes Aholou et Arnaud Nordin. Stéphane Ruffier est toujours laissé à l'écart, tandis que Loïc Perrin, Zaydou Youssouf et Yohan Cabaye sont blessés. Kévin Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont en phase de reprise.

LE GROUPE DE L'ASSE

30. Jessy MOULIN, 40. Stefan BAJIC, Étienne GREEN - 4. William SALIBA, 5. Timothée KOLODZIEJCZAK, 13. Miguel TRAUCO, 23. Sergi PALENCIA, 26. Mathieu DEBUCHY, 27. Yvann MAÇON, 32. Wesley FOFANA - 6. Yann M'VILA, 7. Ryad BOUDEBOUZ, 8. Mahdi CAMARA, 25. Assane DIOUSSÉ, 17. Jean-Eudes AHOLOU - 9. Loïs DIONY, 14. Franck HONORAT, 18. Arnaud NORDIN, 20. Denis BOUANGA, 31. Charles ABI, Maxence RIVERA.