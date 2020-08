ASSE/OL - Arrêt de la L1 : sans le nommer, B.Caïazzo se range du côté de JM.Aulas

Quelque peu esseulé au coeur de la crise du covid-19, lorsqu'il clamait son incompréhension face à la décision du gouvernement de suspendre le championnat de France, fin avril, Jean-Michel Aulas reçoit davantage de soutiens, depuis quelques semaines, de la part de ses confrères présidents de clubs. C'est notamment le cas de son voisin stéphanois Bernard Caïazzo, dans une interview au Progrès. Sans nommer Aulas, celui qui est aussi le président du syndicat de clubs Première Ligue regrette que "le gouvernement (se soit) précipité".

"La Ligue et la FFF essayent de faire croire que l'arrêt des championnats n'est pas trop grave. Ce n'est pas l'avis des clubs qui considèrent que le gouvernement s'est précipité... Nos joueurs sont moins exposés, ce qui va nous handicaper sur le mercato. On aurait pu attendre deux ou trois semaines alors qu'on voit aujourd'hui que tous les championnats ont pu se terminer", note Caïazzo. "On a pu s'en sortir, mais si on venait à nouveau à s'arrêter, on serait cette fois en très grande difficulté."