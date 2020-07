ASSE - Perrin : "Je ne pense pas que ce soit le meilleur Saint-Étienne et le meilleur Paris"

Pour Loïc Perrin (34 ans), l'AS Saint-Étienne a une carte à jouer vendredi soir au Stade de France lors de la finale de la Coupe de France face au PSG. Les Verts ont déjà affronté plusieurs fois le club de la capitale et le confinement a, selon lui, rabattu les cartes.

"L'histoire d'un match, on ne la connaît pas. Cet arrêt a été compliqué pour tout le monde. On a fait une bonne préparation. Paris a l'avantage d'avoir des joueurs d'exception. Je ne peux pas dire que ça nivelle les forces. Ça va être un premier match de la saison. Avec tout ce que cela comporte, je ne pense pas que ce soit le meilleur Saint-Étienne et le meilleur Paris, rien ne remplace la compétition", a estimé l'emblématique défenseur central ligérien. "Ça reste une finale de Coupe. Il va falloir qu'on soit à plus de 100 %, en espérant qu'ils soient moins bien", a conclu le numéro 24 des Verts.