ASSE - Perrin milite pour le retour d'un indésirable

Tout proche de quitter le Forez pour le Qatar, Ryad Boudebouz (30 ans) est finalement resté à l'AS Saint-Etienne, où il n'est plus désiré. Pour Loïc Perrin, l'ancien capitaine emblématique des Verts, Claude Puel devrait revoir son jugement sur le meneur de jeu algérien et le réintégrer. Selon l'ancien défenseur central, le milieu de terrain offensif pourrait faire beaucoup de bien à un club ligérien en manque de cadres et qui reste sur cinq défaites consécutives en Ligue 1.

"J'espère que Claude Puel va faire appel à Ryad Boudebouz. On sait comment ça marche ces épisodes de mercato, 'je pars, je ne pars pas'. Moi ce que je vois c'est que Ryad est resté, il fait partie du groupe. On a un vrai joueur de Ligue 1. Il a eu des performances en dents de scie l'année dernière, même lui le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1 et il est disponible. Pourquoi ne pas s'en servir ?", a lancé Loïc Perrin, sur les ondes de Radio France Bleu Hérault.