ASSE - Perrin ne s'inquiète pas pour ses Verts

Hier après-midi, les Verts ont subi la loi des Canaris (0-2, analyse et notes), lors de la 20ème journée de Ligue 1. Un quatrième revers de rang en championnat pour l'AS Saint-Etienne, qui occupe désormais la quinzième place du classement (25 points). Une mauvaise série qui n'inquiète pas outre mesure Loïc Perrin (34 ans, 17 matches disputés en championnat cette saison), le défenseur central et emblématique capitaine ligérien.

"On traverse une période compliquée. À nous de nous en sortir le plus rapidement possible. Dimanche, on n'a pas su faire la différence", a estimé le numéro 24 des Verts dans les colonnes du Progrès. Pour le natif de Saint-Etienne, pas question de céder à la panique : "Non, je ne suis pas inquiet. Il y a des choses plus graves. Il faut prendre conscience de la situation. Le championnat est très serré", a-t-il rappelé à nos confrères, convaincu que l'ASSE va rebondir : "Avec une bonne période, on peut vite se replacer. Des joueurs vont revenir et j'espère que ça va nous faire du bien".