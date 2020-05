ASSE - Perrin réaffirme son envie de prolonger

En fin de contrat en juin prochain, Loïc Perrin (34 ans) était sur le point de tirer sa révérence. Mais en raison du triste scénario qui a entraîné l'arrêt des compétitions, le défenseur central stéphanois a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait rempiler pour une dernière saison. Alors que les avis divergent au sein de la direction de l'ASSE et qu'il attend un signe, le capitaine des Verts a une nouvelle fois exprimé son désir de continuer.

"J'avais prévu d'arrêter mais, avec le contexte, j'ai émis le souhait de continuer. J'ai envie que tout le monde soit d'accord et que tout le monde pense que je peux encore servir dans un groupe, sur le terrain, peut-être moins sur le terrain. Ce qui est bien c'est que j'ai eu le coach au téléphone et avec lui c'est plutôt clair. Il dit les choses, il dit ce qu'il pense et selon moi ça fait avancer les choses" a-t-il confié au Canal Football Club.