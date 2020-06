ASSE - Perrin vers une courte prolongation

Loïc Perrin était annoncé en fin de carrière cet été, mais l'emblématique capitaine de l'AS Saint-Etienne en fin de contrat avec son club, devrait finalement prolonger pour deux mois avec les Verts selon les informations RMC Sport. Cette petite prolongation devrait permettre au défenseur de 35 ans de prendre part à la finale de la Coupe de France opposant l'ASSE au PSG et qui devrait avoir lieu soit fin juillet soit au début du mois d'août.

Néanmoins, nos confrères affirment que ces deux mois seront aussi l'occasion pour Perrin de se tester physiquement et de potentiellement envisager une saison de plus. Il devra ainsi convaincre son entraîneur Claude Puel de ses capacités à rempiler pour une dernière pige au sein de son club formateur. Dans le cas contraire, il devrait néanmoins se reconvertir et rester à Saint-Etienne. Cette saison, il a participé à 31 rencontres de Ligue 1, marquant à une seule reprise.