ASSE - Plusieurs cadres de retour face à Nîmes, le groupe des Verts

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a fait appel à un groupe élargi de vingt-et-un joueurs pour la réception du Nîmes Olympique, samedi soir (20 heures, Stade Geoffroy-Guichard), dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, le technicien ligérien enregistre les retours de William Saliba, Gabriel Silva, Yann M'Vila, Denis Bouanga et Romain Hamouma. Wesley Fofana, qui a purgé sa suspension, est également là. Zaydou Youssouf, Ryad Boudebouz et Kévin Monnet-Paquet sont blessés et indisponibles. Timothée Kolodziejczak, Sergi Palencia, Jean-Eudes Aholou et Loïs Diony ne sont, eux, pas convoqués.

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Vermot, Ruffier, Moulin - Moukoudi, Saliba, Gabriel Silva, Trauco, Perrin, Debuchy, Fofana - M'Vila, Camara, Dioussé - Khazri, Honorat, Nordin, Bouanga, Hamouma, Abi, Correia.