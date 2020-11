ASSE - Pour Puel, les Verts n'ont rien à redouter du derby à venir face à l'OL

À deux jours du 121ème derby de l'histoire entre l'OL et l'ASSE, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a tenu son traditionnel point-presse. L'occasion pour lui d'appeler ses joueurs à se lâcher, s'exprimer et "ne pas être dans la retenue".

Sur une série de cinq défaites de rang en championnat, l'AS Saint-Etienne n'est clairement pas dans une forme optimale à deux jours de retrouver l'Olympique Lyonnais, pour le premier acte du derby de Rhône-Alpes. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, s'est très longuement penché sur cette rencontre qui clôturera la 10ème journée de Ligue 1, dimanche soir (21 heures, Groupama Stadium). Malgré une dynamique négative, le technicien ligérien veut s'appuyer sur cette rencontre particulière pour "se faire plaisir, faire de bonnes choses" et "être cohérent".

"Pour moi, le résultat est, pour le moment, secondaire"

"Ça peut être un match charnière oui. Nous ne sommes pas les favoris de ce derby. On est à l’extérieur, même si c’est un peu particulier en ce moment. C’est un match intéressant à aborder. Beaucoup de joueurs sont formés ici, ont disputé plusieurs derbys. Ils connaissent ce genre d’événements. On ne nous attend pas particulièrement, on a tout à gagner", a estimé le Castrais devant les journalistes, et de poursuivre : "Si on veut faire un bon résultat, on devra se lâcher et compter sur nos individualités également. Le derby représente quelque chose pour beaucoup de joueurs de l’effectif. Ça donne un piment supplémentaire et je l’espère encore plus de concentration et d’envie".

"Des arguments pour faire un très bon match"

Pour l'entraîneur des Verts, qui garde foi en son groupe, son équipe a tout à gagner lors de déplacement entre Rhône et Saône. "Un derby, ce n’est pas difficile. Si on se dit que les choses vont être difficiles, on a peu de chances de les réaliser. C’est un challenge, l’opportunité de s’exprimer, d’hausser notre niveau de jeu, prendre du plaisir, partager entre les joueurs… Il n’y a que du positif à jouer ce match. Nous ne sommes pas favoris dimanche, mais je considère qu’on a des arguments pour faire un très bon match", a-t-il ainsi lâché face aux médias, et de conclure par un message à destination du Peuple Vert : "Nos supporters sont en manque, n’ont pas eu l’occasion de s’enthousiasmer sur les derniers matches. On est redevables".