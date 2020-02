ASSE - Pour Saliba, la descente est 'impossible'

Présent face à la presse ce mercredi, à 24 heures du déplacement à Epinal dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France, William Saliba (18 ans) a évoqué la saison délicate de Saint-Etienne. Le pur produit de la formation, prêté par Arsenal pour cette année, n'a pas mâché ses mots concernant les difficultés des Stéphanois mais refuse de penser à la descente. Les Verts (15èmes) ne sont pourtant qu'à quatre points du barragiste, Nîmes.

"On va se relever. On est une grande équipe avec de très bons joueurs. On ne pense pas à la descente. Dans nos têtes, c’est impossible d’y songer. Une victoire en Coupe de France nous aiderait pour reprendre confiance en championnat. On y va pour gagner à Nancy, bien entendu. On sort d’une semaine difficile. Comme le coach l’a dit, il faut qu’on se parle. On s’est dit les choses. On va essayer de rectifier nos erreurs. On était habitué à prendre très peu de buts. Ça a changé. On doit comprendre de nos erreurs, s’améliorer. À nous de rectifier le tir dès demain" a-t-il déclaré.