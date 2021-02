ASSE - Presque tout le monde sur le pont pour la venue de Reims

Invaincus depuis quatre matches en championnat (3 succès, 1 nul), les Verts de l'AS Saint-Etienne se mesureront au Stade de Reims, samedi en début d'après-midi (13 heures, Stade Geoffroy-Guichard), à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, pourra compter sur la quasi totalité de son effectif. Seuls Yvann Maçon (rééducation) et Romain Hamouma (lésion musculaire cuisse et suspension) sont indisponibles. Panagiotis Retsos, Ryad Boudebouz et Anthony Modeste, absents à Rennes, sont donc susceptibles de prendre part à cette rencontre.

Une vraie joie pour le tacticien forézien : "Tout le monde est sur le pont sauf Yvann Maçon et Romain Hamouma. Je ne veux pas resserrer l'effectif mais continuer de développer tout l'effectif. C'est un challenge. Des casse-têtes comme celui-ci, j’aurais aimé en avoir plus souvent", a indiqué Claude Puel en conférence de presse ce vendredi après-midi, et d'ajouter sur l'équipe champenoise, treizième au classement et qui compte le même nombre de points (29) que l'ASSE : "On devra faire le jeu face à un adversaire, le Stade de Reims, qui s'appuie sur un solide bloc défensif et excelle en contre".