ASSE - Puel : "Le point du match nul est le minimum syndical"

Sans grandes idées cet après-midi face au Stade de Reims, l'AS Saint-Étienne est parvenue à accrocher un match nul (1-1) grâce à un but en fin de rencontre de Charles Abi. Malgré ce cinquième match sans défaite de rang en championnat, l'entraîneur des Verts Claude Puel ne s'est pas montré satisfait de la prestation de ses joueurs en conférence de presse.

"Je considère que le point du match nul est le minimum syndical aujourd’hui. Après une bonne entame, la suite n’a pas été au niveau en termes d’intensité, de courses. La deuxième a été meilleure, ce n’était pas difficile. On prend un but sur coup de pied arrêté. Le mérite après est d’avoir poussé, d’y avoir cru. On ne peut pas se satisfaire du match même si le bon côté c’est d’être revenu. On veut prendre des points et nous éloigner de la zone de relégation" a rappelé le technicien français.

(FT)