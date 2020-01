ASSE - Puel a apprécié le sérieux de ses hommes

Sérieux et appliqués, les Verts ont fait respecter la hiérarchie en disposant de la formation de National de Bastia-Borgo (0-3, analyse et notes), ce dimanche après-midi lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. À l'issue de cette large victoire, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a tenu à féliciter ses troupes. Le technicien français a apprécié la prestation d'ensemble délivrée par ses hommes.

"On a été professionnels, solides, sérieux et concentrés. Il le fallait. On est bien entrés dans le match mais notre jeu a manqué de verticalité en première mi-temps. Heureusement, on a su faire preuve de réalisme au meilleur moment. Je tiens à féliciter l’équipe de Bastia-Borgo. Elle a joué dans l'esprit et a su nous mettre en difficulté. Je lui souhaite le meilleur pour la fin de saison", a indiqué Claude Puel. "C’était un match pour se qualifier, ce qui n’est jamais évident. On connait les difficultés de ce genre de rencontre. On savait qu’on devait jouer à un bon niveau. Ce sont aussi des matches qui font grandir nos jeunes joueurs. Même à 2-0, il ne faut pas croire que c'est fini. Ils apprennent leur métier", a-t-il conclu.