ASSE - Puel adresse ses félicitations à son groupe après le succès à Rennes

Auteurs d'un match plein, les Verts se sont logiquement imposés sur la pelouse du Stade Rennais FC (0-2, analyse et notes), ce dimanche après-midi, lors de la 25ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a salué la belle prestation de son groupe, désormais invaincu depuis quatre sorties (3 victoires, 1 nul).

"Il n'y a pas trois jours, sur 11 tirs cadrés on n'a pas marqué (Ndlr, contre Sochaux en Coupe de France, défaite 1-0). Aujourd'hui il y en a eu moins mais avec plus de réussite. On n'a pas eu la possession mais on est restés très solides, en essayant d'exploiter la moindre situation. On ne leur a pas laissé d'espaces. C'est un match accompli, intéressant, fait de solidarité et de structure. On est restés bien organisés. On s'accroche. Il y a eu tellement de matches où on a dominé notre sujet, où on n'a pas été récompensés. Je ne sais pas ce qui fait la différence. On vit une saison difficile, mais c'est un groupe qui se forme dans l'adversité, qui progresse, qui continue à jouer, à regarder vers l'avant, à tout donner", a indiqué le technicien ligérien.