ASSE - Puel analyse la qualification et allume Kolodziejczak

Face au Paris FC (Ligue 2), l'ASSE a été menée et malmenée. Mais, au courage, la formation ligérienne a renversé la vapeur pour s'imposer (2-3, résumé et notes), ce samedi en début de soirée à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France. Une qualification arrachée de haute lutte, analysée en conférence de presse par Claude Puel, l'entraîneur des Verts. "Je retiens la qualification, car elle était importante, et les valeurs dont on a fait preuve pour l'obtenir. On a été menés deux fois au score mais on a réagi", a confié le technicien forézien. "Ce n’était pas un match flamboyant, le terrain état difficile... Heureusement on ne s’est pas désunis. On est revenus dans le match et on l’a emporté mais on reste convalescents. On sait qu’on devra batailler", a-t-il poursuivi.

Face aux journalistes, Claude Puel a également évoqué le dossier Timothée Kolodziejczak (28 ans), qui joue de moins en moins et se retrouve régulièrement écarté du groupe. Visiblement, ce n'est pas parti pour changer.... "Vous allez le voir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je veux garder le bon état d'esprit de l'équipe comme j'ai vu, ce soir. Vous en tirez les conclusions que vous voulez", a lancé le technicien forézien au sujet du défenseur polyvalent, prêté avec option d'achat obligatoire (5 millions d'euros) par les Tigres UANL (Mexique). Par ailleurs, suite à cette mise au point, Claude Puel a refusé de dire si Yann M'Vila (28 ans), également laissé dans le Forez pour cette rencontre, se retrouvait dans la même situation.