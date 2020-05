ASSE - Puel compare Leicester à l'AS Saint-Etienne

Arrivé à Saint-Etienne en octobre 2019 avec sa réputation de bâtisseur, Claude Puel (58 ans) est servi dans le Forez, tant le club ligérien va devoir se réinventer sur de nombreux plans pour espérer retrouver les sommets du football hexagonal. L'entraîneur français, qui a toujours eu un faible particulier pour des projets sur le long terme, va pouvoir bénéficier d'un certain temps pour poser sa patte chez les Verts et ce n'est évidemment pas pour lui déplaire. Bien au contraire.

"Quand je suis arrivé à Leicester, j'ai dit à Khun Vichai (Ndlr, propriétaire du club, décédé tragiquement en 2018) qu'il n'était pas possible de jouer avec cette équipe parce que nous avions besoin d'évolution, nous avions besoin d'avancer pour nous améliorer. C'est la même chose à Saint-Etienne", a-t-il confié à The Athletic, et de préciser : "En permanence, je vais dans des clubs où il y a une possibilité de changer certaines choses et de construire quelque chose. J'ai rarement pris des clubs prêts à performer dès la première saison. J'ai besoin de développer l'équipe".