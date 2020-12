ASSE - Puel déçu et frustré par le nul à Dijon

Ce dimanche après-midi, dans un match du bas de tableau comptant pour la 13ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a été tenue en échec par le Dijon FCO (0-0, analyse et notes). En conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a analysé ce score nul et vierge. Déçu et frustré, le technicien forézien estime que son équipe, qui a eu les meilleures occasions de la partie, aurait pu s'imposer avec "plus de conviction".

"Il y a de la déception et de la frustration de n'avoir pris qu'un point. Nous avons la sensation que nous aurions pu prendre les trois points avec plus de conviction, de déplacements dans nos offensives. Nous avons eu des situations, des centres qui auraient mérité d'être mieux repris et ressentis. Nous avons manqué de justesse technique dans le dernier geste", a regretté le tacticien stéphanois, avant de pointer tout de même quelques motifs de satisfaction : "C'était un match solide de notre part dans la lignée de celui que nous avons livré contre Lille (1-1), un match bien structuré, avec de la qualité. Nous avons bien défendu ensemble, bien remonté les ballons et fait des choses cohérentes. Il faut franchir des paliers et être productifs. Je suis satisfait de ce que nous montrons en termes de solidité, de mentalité, de structure, de ce que nous dégageons sur les deux derniers matches".